Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией. Об этом журналистам сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
«Ничего по сути не изменилось, только передали руководство военным», - сказал он, сообщают Українські новини.
По его словам, СБУ и дальше будет принимать участие в АТО.
Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.
20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко.
24 февраля закон вступил в силу.
Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
Президент Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время