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Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией. Об этом журналистам сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

«Ничего по сути не изменилось, только передали руководство военным», - сказал он, сообщают Українські новини.

По его словам, СБУ и дальше будет принимать участие в АТО.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 

24 февраля закон вступил в силу.

Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. 

Президент Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

 
ForUm

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