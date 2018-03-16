Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко подписал указ, которым назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. «Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что эта должность является чрезвычайно ответственной. «В Ваших руках находятся не только судьбы десятков тысяч военнослужащих, на ваши плечи ложится ответственность перед народом Украины за его оборону на сложном участке. Как Верховный Главнокомандующий разделяю с Вами эту ответственность», - сказал Порошенко.

В то же время, глава государства подчеркнул, что приоритетным и безальтернативным остается освобождение украинской территории политико-дипломатическим путем. «Я ценю в равной степени и жизни военных, и жизни гражданских. Несмотря на постоянные провокации со стороны России и ее марионеточных злокачественных образований, мы не видим другого способа достичь мира кроме как политико-дипломатическим путем, который был бы подкреплен санкционным давлением и увеличением оборонного потенциала нашего государства», - отметил Президент.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко и в связи с этим поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО.

24 февраля закон вступил в силу.