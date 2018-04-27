Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил состав Совета общественного контроля ведомства. Соответствующий приказ обнародован на сайте правительства.

Согласно документу, в состав Совета вошли 15 человек: Василий Апасов, Максим Болдин, Александр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергей Иванов, Анна Колесник, Денис Колесников, Надежда Коренная, Екатерина Кувита, Наталья Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Игорь Проценко, Ярослав Романенко и Анатолий Свырид.

Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, а не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.

В феврале Труба заявлял, что намерен запустить бюро до 1 сентября.

Совет общественного контроля при ГБР выбрали 30 марта.

Напомним, с 20 ноября 2017 года Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса.

22 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

В ГПУ предложили до формирования ГБР передавать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных ГБР, другим органам досудебного расследования.

Труба заявил, что ГБР начнет первые расследования уже в сентябре 2018 года.

По его словам, запуск ГБР затягивают.