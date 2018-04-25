Запуск Государственного бюро расследований затягивают. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал глава ГБР Роман Труба.

«Затягивание в запуске Государственного бюро расследований ощущается не только относительно помещения, а и, например, относительно принятия проектов законов, которые в настоящее время есть в Верховной Раде. Мы все понимаем, что если есть согласование, когда есть понимание фракций – законы принимаются очень быстро», - сказал Труба.

По его словам, внесенные в Раду законопроекты являются техническими.

«Их поддерживают эксперты, ученые и большинство парламентариев, однако уже значительный период времени мы технические нормы не можем провести через сессионный зал», - заявил Труба.

Сейчас ведомство располагается в нескольких кабинетах здания Кабинета Министров Украины. По словам главы бюро, уже подписан договор аренды помещения для офиса ведомства.

«В настоящее время разрабатываем техническую документацию, а потом будем проводить тендерные процедуры по проведению ремонта. Затяжки, на мой взгляд, существуют. За пять месяцев можно было предложить помещение, которое бы в полной мере удовлетворяло Государственное бюро расследований. Этого сделано не было», - сказал Труба.

Он отметил, что это помещение также не удовлетворяет в полной мере потребности бюро.

«Поэтому работа на этом не останавливается, мы продолжаем ее и пытаемся найти такое помещение, которое на несколько десятков лет снимет вопрос его поиска», - рассказал председатель ГБР.

В феврале Труба заявлял, что намерен запустить бюро до 1 сентября.

Государственное бюро расследований – новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, а не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.

Как известно, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР избран Роман Труба.