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Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований. Об этом ForUm’у   сообщили в пресс-службе Главы государства.

Во время встречи Порошенко поздравил Трубу с завершением процедуры конкурсного отбора на должность руководителя столь необходимой для украинской правовой системы структуры - Государственного бюро расследований.

«Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры», - отметил Порошенко.

Он отметил, что согласно Конституции, еще с 1996 года прокуратура должна быть лишена функций следствия. «Фактически 21 год длился этот процесс приведения прокуратуры к европейским стандартам», - отметил Президент.

Глава государства отметил: «Я абсолютно убежден, что Вы должны обеспечить полную независимость Государственного бюро расследований».

«Искренне желаю, чтобы эта реформа, которую я инициировал, действительно имела ключевой показатель – доверие людей. Чтобы преступники были наказаны, чтобы никаких политических, экономических или иных причин нарушать или закрывать дело у нас не было. И что эти дела, попав в новую систему, приведут преступников в тюрьму, а честный человек сможет точно рассчитывать на то, что его права будут защищены», - заявил Порошенко. Он добавил, что созданы все условия для независимости директора ГБР.

Как известно, 12 ноября 2015 Верховная Рада проголосовала закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР  избран Роман Труба.

 
ForUm

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