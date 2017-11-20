Генеральная прокуратура предлагает до формирования Государственного бюро расследований передавать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных ГБР, другим органам досудебного расследования, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что сейчас у следователей прокуратуры остается право «дорасследования» начатых ими уголовных производств с подследственностью ГБР, но не более двух лет. Одновременно следователи прокуратуры не имеют права расследовать новые уголовные производства, то есть те, сведения о которых внесены в ЕРДР после 20 ноября 2017 года.

Также отмечается, что право расследовать уголовные производства с признаками подследственности НАБУ следователи органов прокуратуры теряют при любых условиях.

«Принимая во внимание, что сейчас ГБР не начало свою работу, а прокуратура потеряла полномочия по расследованию, подследственных ГБР преступлений, решением проблемы может стать использование руководителями прокуратур полномочий по поручению проведения досудебного расследования другому органу досудебного расследования в порядке ч.5 ст. 36 УПК (в связи с невозможностью осуществления эффективного досудебного расследования ГБР из-за того, что оно не начало свою работу), а процессуальными руководителями - права личного проведения следственных (розыскных) и процессуальных действий (п.4 ч. 1 ст. 36 УПК Украина), – говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.