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С сегодняшнего дня Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.

Согласно документу, преступления, которые отныне подследственны Государственному бюро расследований, прокуратура имела право расследовать не более 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).

Таким образом, отныне исключительно следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством ГПУ, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями, сообщает УНИАН.

Кроме того, ГБР получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также к подследственности ГБР относятся военные преступления. В то же время, согласно п. 1 раздела XI Заключительных положений УПК следователи ГПУ имеют право продолжить расследование, начатые до 20 ноября, но они не могут длиться более 2 лет.

Как известно, 12 ноября 2015 Верховная Рада проголосовала закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР  избран Роман Труба.
ForUm

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