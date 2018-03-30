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Государственное бюро расследований начнет первые расследования уже в сентябре 2018 года. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-служба ведомства.

«Более 20 лет Украина ждала создания Государственного бюро расследований. Мы поставили цель построить Бюро меньше чем за год. Без поддержки политических институтов, но, надеемся, с поддержкой гражданского общества и международных партнеров. Уже в сентябре 2018 года мы начнем первые расследования», - отметил он.

Как говорится в отчете Госбюро расследований за декабрь 2017 года - март 2018 года, ГБР ищет сотрудников на 701 должность. На 246 должностей конкурсы уже объявлены: на 27 руководящих должностей конкурс проводит внешняя комиссия, на 219 должностей центрального аппарата - внутренняя комиссия ГБР. Еще на 455 должностей в семь территориальных управлений конкурсы будут объявлены в ближайшие дни.

В отчете приведены квоты на должности следователей Государственного бюро расследований, как это предусмотрено профильным законом. Всего в центральном аппарате и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей. Из них 186 - для кандидатов с опытом работы в должности следователей и 197 - для кандидатов с опытом работы в отрасли права.

Напомним, с 20 ноября 2017 года Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса.

22 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

В ГПУ предложили до формирования ГБР передавать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных ГБР, другим органам досудебного расследования.
ForUm

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