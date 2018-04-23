Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил об отставке. Об этом говорится в заявлении Саргсяна, сообщает News.am.

«Обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения. Старшему поколению и молодежи, женщинам и мужчинам. Обращаюсь к тем, кто днем и ночью стоит на улицах с призывом «Откажи Сежу» и тем, кто с трудом добирается до рабочего места, чтобы выполнить свой долг. Обращаюсь к тем, кто днями следит за прямым эфиром и тем, кто обеспечивает общественную безопасность. Обращаюсь к храбрым воинам и офицерам на границе, обращаюсь к своим товарищам по оружию. Обращаюсь к однопартийцам, всем политическим силам и деятелям. Обращаюсь в последний раз как руководитель страны», – заявил он.

Саргсян подчеркнул, что лидер протестного движения, депутат Национального собрания и лидер партии «Гражданский договор» Армении Никол Пашинян был прав. «Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране. Благодарю», – сказано в заявлении.

Напомним, 17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

Сегодня в Армении возобновились акции протеста сторонников оппозиции. К студентам в Ереване присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме.

22 апреля был задержан Пашинян, однако сегодня его отпустили.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются с 13 апреля.