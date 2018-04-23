также в разделеМир
Лидера армянской оппозиции выпустили на свободу 6
В РФ начали блокировать YouTube 14
У герцогини Кембриджской начались роды 17
В Армении возобновились акции протеста 49
В США голый мужчина застрелил в кафе четырех человек 43
Германия исключила возвращение РФ в G8 34
Гутерриш: ООН не может остановить войну в Сирии 26
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 57 человек 23
В ПАСЕ подтвердили коррупцию со стороны Азербайджана 24
СМИ: США намерены оставить авианосец в Средиземном море 82
В Кабуле в результате теракта погибли более 30 человек 54
В Армении задержан лидер протестного движения, начался разгон митингующих 85
Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США 58
Премьер Армении назвал условия своей отставки 65
КНДР пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний 54
Полиция Армении пригрозила разогнать протестные акции 44
Британские спецслужбы установили подозреваемых в покушении на Скрипаля 122
В возрасте 28 лет скончался всемирно известный шведский ди-джей Avicii 62

К студентам, проводящим сегодня в Ереване шествие протеста, на улице Ханджяна присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме, с ними также более взрослый офицер в звании подполковника, который в руках несет армянский флаг, сообщает Радио Азатутюн.

На вопрос журналистов, откуда они пришли, молодые люди ответили, что из военной части, они служат.

На вопрос, как они покинули территорию военной части, они ответили: «Мы присоединились к народу, мы с нашим народом».

Напомним, сегодня в Армении возобновились акции протеста сторонников оппозиции, выступающих за отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.

17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

22 апреля был задержан лидер движения, депутат Национального собрания и лидер партии «Гражданский договор» Армении Никол Пашинян.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются с 13 апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги