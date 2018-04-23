К студентам, проводящим сегодня в Ереване шествие протеста, на улице Ханджяна присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме, с ними также более взрослый офицер в звании подполковника, который в руках несет армянский флаг, сообщает Радио Азатутюн.

На вопрос журналистов, откуда они пришли, молодые люди ответили, что из военной части, они служат.

На вопрос, как они покинули территорию военной части, они ответили: «Мы присоединились к народу, мы с нашим народом».

Напомним, сегодня в Армении возобновились акции протеста сторонников оппозиции, выступающих за отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.

17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

22 апреля был задержан лидер движения, депутат Национального собрания и лидер партии «Гражданский договор» Армении Никол Пашинян.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются с 13 апреля.