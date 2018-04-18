также в разделеМир
Трамп: Встреча Помпео с Ким Чен Ыном прошла очень гладко 17
СМИ сообщают о тайной встрече Помпео и Ким Чен Ына 43
Саудовская Аравия готова ввести войска в Сирию 52
Посольство РФ: Под видом дезинфекции в Солсбери Лондон уничтожает улики 42
В Башкирии ученик устроил резню и пытался поджечь школу 38
Путин уже поздравил назначенного на фоне протестов Саргсяна 33
Вслед за Telegram в России могут заблокировать Facebook 19
Франция: Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии 127
Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш 176
В РФ заявили, что нашли химлабораторию сирийских повстанцев 164
Власти Британии: Яд для отравления Скрипалей был в жидкой форме 29
Несмотря на протесты, Саргсян стал премьер-министром Армении 55
Американский актер из фильма «Оно» найден мертвым у себя дома 56
Полиция задержала в Ереване уже 80 протестующих 39
Лидер армянской оппозиции объявил о начале «бархатной революции» 71
В Ереване задержали сына лидера протестного движения 69
В Ереване продолжились столкновения между полицией и протестующими 49
Страны G7 поддержали авиаудары США по Сирии 47

Возглавляемое оппозиционным депутатом Николом Пашиняном движение против премьерства Сержа Саргсяна сегодня утром возобновило уличные протесты в Ереване. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.

Активисты и сторонники движения вновь перекрывают улицы, парализуя движение транспорта.

«Начинаем с проспекта Баграмяна 26 (резиденция новоизбранного премьер-министра Сержа Саргсяна)», - утром на площади Франции заявил Пашинян, призвав сторонников не вступать в конфликт с полицией, которая начала стягивать новые силы на данный участок.

Сотни оппозиционеров двинулись к резиденции премьер-министра. Там полиция уже растянула колючую проволоку. «Мы пришли сюда, чтобы восстановить эту картину, когда Саргсян будет смотреть на Армению сквозь колючую проволоку», - заявил Пашинян, направившись вместе со сторонниками дальше.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников к продолжению борьбы с применением так называемой «сетевой» тактики. Он также призвал их оставаться в мирном русле.

Как сообщал ForUm, 17 апреля парламент Армении одобрил кандидатуру лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики, несмотря на многотысячные акции протеста в стране.

Выборы премьера страны прошли на фоне массовых уличных протестов в Ереване. Митингующие во вторник заблокировали движение в центре армянской столицы, а лидер парламентской фракции «Елк» и глава партии «Гражданский договор» в Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Полиция задержала порядка 80 активных участников  протеста по подозрению в совершении административных правонарушений. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

68
Теги