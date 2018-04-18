Возглавляемое оппозиционным депутатом Николом Пашиняном движение против премьерства Сержа Саргсяна сегодня утром возобновило уличные протесты в Ереване. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.

Активисты и сторонники движения вновь перекрывают улицы, парализуя движение транспорта.

«Начинаем с проспекта Баграмяна 26 (резиденция новоизбранного премьер-министра Сержа Саргсяна)», - утром на площади Франции заявил Пашинян, призвав сторонников не вступать в конфликт с полицией, которая начала стягивать новые силы на данный участок.

Сотни оппозиционеров двинулись к резиденции премьер-министра. Там полиция уже растянула колючую проволоку. «Мы пришли сюда, чтобы восстановить эту картину, когда Саргсян будет смотреть на Армению сквозь колючую проволоку», - заявил Пашинян, направившись вместе со сторонниками дальше.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников к продолжению борьбы с применением так называемой «сетевой» тактики. Он также призвал их оставаться в мирном русле.

Как сообщал ForUm, 17 апреля парламент Армении одобрил кандидатуру лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики, несмотря на многотысячные акции протеста в стране.

Выборы премьера страны прошли на фоне массовых уличных протестов в Ереване. Митингующие во вторник заблокировали движение в центре армянской столицы, а лидер парламентской фракции «Елк» и глава партии «Гражданский договор» в Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Полиция задержала порядка 80 активных участников протеста по подозрению в совершении административных правонарушений.