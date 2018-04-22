Сегодня во время шествия протестного движения против премьерства экс-президента Сержа Саргсяна в ереванской общине Эребуни с улицы Арцаха был задержан лидер движения, депутат Национального собрания и лидер партии «Гражданский договор» Армении Никол Пашинян, сообщает Радио Азатутюн.

Когда шествие во главе с Пашиняном, которое направлялось в административный район Эребуни, дошло до улицы Арцаха, на пути шествия встал полицейский кордон в шлемах и с щитами. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление, между ними и силами полиции произошло столкновение. Полиция применила шумовые гранаты для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов. Правоохранители увели Никола Пашиняна.

Затем полицейские начали разгон демонстрации, с применением силы они задерживали участников акции.

На данный момент есть один пострадавший в ходе столкновений, его увезли на машине «скорой помощи».

Был подвергнут приводу также другой оппозиционный депутат, руководящий член партии «Гражданский договор» Сасун Микаелян, который после задержания Пашиняна обратился к участникам шествия с призывом не бояться и не расходиться. «Серж Саргсян выставил ультиматум нашей свободе», - заявил Микаелян.

Был также подвергнут приводу депутат Арарат Мирзоян. Есть также другие подвергнутые приводу граждане.

Жена оппозиционного депутата Арарата Мирзояна, Гоар Абаджян, сообщила Радио Азаутюн, что депутат в настоящее время находится в Шенгавитском отделе полиции, она также предполагает, что там же находятся и депутаты Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Несмотря на разгон шествия на пересечении улиц Арцаха и Эребуни и удаление с места шествия лидеров движения, демонстранты продолжили акции гражданского неповиновения. Часть из них с улицы Эребуни шествием двинулась по проспектам Тигран Мец и Аршакуняц, направляясь к центру.

Между тем, на площади Республики в настоящее время сосредоточены крупные силы полиции.

Отметим, что сегодня в 10 часов утра в гостинице «Марриотт Армения» состоялась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с оппозиционным депутатом Национального собрания Армении, лидером протестного движения Николом Пашиняном. Встреча продлилась всего несколько минут. Саргсян отказался вести «переговоры» о своей отставке, как это потребовал лидер оппозиции Никол Пашинян, и покинул гостиницу.

После этой встречи полиция распространила сообщение, отметив, что готова с применением спецсредств разогнать митинг.

Напомним, 17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются уже больше недели, с 13 апреля.