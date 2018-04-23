Из Ереванского СИЗО освобождены оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян, сообщает Радио Азатутюн.

Лидер протестного движения, требующего отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, Никол Пашинян заявил, что о результатах переговоров с вице-премьером Кареном Карапетяном он будет говорить на сегодняшнем митинге.

На вопрос, как он считает, почему его освободили, Пашинян ответил: «Потому что произошла смена власти, власть перешла к народу».

Пашинян присоединился к демонстрантам на проспекте Тигран Мец.

Напомним, Пашинян был задержан 22 апреля.

Сегодня в Армении возобновились акции протеста сторонников оппозиции. К студентам, проводящим сегодня в Ереване шествие протеста, на улице Ханджяна присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме

17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются с 13 апреля.