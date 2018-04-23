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В понедельник, 23 апреля, в Армении возобновились акции протеста сторонников оппозиции, выступающих за отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, сообщает Радио Азатутюн.

Сотни граждан в различных районах города вновь вышли на улицы Еревана в понедельник утром, чтобы блокировать улицы и перекрывать движение транспорта в рамках объявленной задержанным полицией лидером оппозиции Николом Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

Движение на ряде центральных улиц армянской столицы парализовано.

В третьем по величине города Армении, Ванадзоре, бастуют работницы местной швейной фабрики «Глория».

На многолюдном митинге оппозиции накануне его участники договорились проводить мирные акции гражданского неповиновения каждый день, начиная с 8:15 утра, а каждый вечер 19:00 собираться на площади Республики независимо от того, сколько людей будут задержаны или арестованы полицией.

Напомним, 17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

22 апреля был задержан лидер движения, депутат Национального собрания и лидер партии «Гражданский договор» Армении Никол Пашинян

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются уже больше недели, с 13 апреля.
ForUm

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