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Парламент Армении 17 апреля назначил Сержа Саргсяна новым премьер-министром, это решение в оппозиции называют захватом власти экс-президентом.

Решение, поддержанное 76 депутатами при 17 – «против», приняли на фоне массовых протестов оппозиции, лидером которых является оппозиционный депутат Никол Пашинян, передает Радио Свобода.

Кандидатуру Саргсяна выдвинули властная Республиканская партия и ее союзник – Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн».

Выборы премьера страны прошли на фоне массовых уличных протестов в Ереване. Митингующие во вторник заблокировали движение в центре армянской столицы, а лидер парламентской фракции «Елк» и глава партии «Гражданский договор» в Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Полиция задержала порядка 80 активных участников протеста по подозрению в совершении административных правонарушений. 
ForUm

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