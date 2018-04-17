Парламент Армении 17 апреля назначил Сержа Саргсяна новым премьер-министром, это решение в оппозиции называют захватом власти экс-президентом.
Решение, поддержанное 76 депутатами при 17 – «против», приняли на фоне массовых протестов оппозиции, лидером которых является оппозиционный депутат Никол Пашинян, передает Радио Свобода.
Кандидатуру Саргсяна выдвинули властная Республиканская партия и ее союзник – Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн».
Выборы премьера страны прошли на фоне массовых уличных протестов в Ереване. Митингующие во вторник заблокировали движение в центре армянской столицы, а лидер парламентской фракции «Елк» и глава партии «Гражданский договор» в Армении Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Полиция задержала порядка 80 активных участников протеста по подозрению в совершении административных правонарушений.
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