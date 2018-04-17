Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил о создавшейся в республике «революционной ситуации», сообщает DW.

«В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале «бархатной революции», - сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

«Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении», - сказал депутат, обращаясь к своим сторонникам.

Ранее Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

Пашинян взял уведомление и порвал его, заявив, что начинаются «тотальные акции неповиновения». Утром на встрече со сторонниками в центре Еревана он призвал вновь блокировать улицы и работу государственных учреждений. «Блокируйте все улицы, останавливайте транспорт, избегайте насилия, будьте вежливы с полицейскими. Заходите во все госучреждения, не позволяйте работать», - сказал он.

Пашинян также призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Сторонники оппозиции окружили здание Генпрокуратуры, МИД, Центробанка, комитета по государственным доходам. У входа в каждое здание стоят по несколько человек, блокируя двери.

Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

По словам Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения. «По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы», - сообщил Пашинян журналистам. Ранее пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что в отделения доставлены несколько демонстрантов.

Напомним, демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля.

16 апреля в Ереване массовая акция протеста переросла в столкновения митингующих с силами полиции.

В ходе столкновений получил травмы глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян.

Всего за медицинской помощью обратились 46 человек, шесть из них – полицейские.

17 апреля столкновения между полицией и участниками акции протеста в Ереване продолжились.