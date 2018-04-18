Народный депутат Надежда Савченко считает, что намерение следствия принудительно взять у нее образец слюны является запланированной пыткой. Об этом она заявила на заседании Шевченковского районного суда Киева, который должен решить, имеет ли право СБУ отобрать этот биологический образец, сообщает «Украинская правда»

«Я считаю и буду считать любое физическое применение ко мне силы и изъятие чего-то физического у меня, включая часть моего тела, я буду считать пытками и буду сопротивляться», - заявила Савченко и пообещала жаловаться на такие действия в соответствующие инстанции.

«Ко мне в рот лезть не дам», - отметила нардеп.

Адвокат Савченко Дмитрий Бугай отметил, что принудительное взятие биообразцов унижает честь и достоинство народного депутата, а также противоречит нескольким нормам международного законодательства.

Юрист рассказал, как будет выглядеть процедура взятия слюны. По его словам, Савченко заломят руки, вставят в рот специальный инструмент и возьмут образец.

Председательствующий на заседании судья рассказала, что женскую слюну, с которой хотят сравнить биообразец Савченко, нашли на телефоне марки Blackberry, который был изъят 24 декабря 2017 года.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв.

Ранее на одном из телефонов по делу против Савченко нашли слюну женщины, и теперь следствие хочет проверить, принадлежит ли она народному депутату.

Однако Савченко отказалась добровольно сдать биообразец, поэтому СБУ обратилось с ходатайством в суд, чтобы тот дал разрешение на принудительное взятие слюны.

Напомним, 17 апреля Савченко прошла процесс судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа (детектора лжи).

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.