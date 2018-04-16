Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и председатель ГПУ. Об этом Луценко сообщил на брифинге в понедельник, сообщает «Украинская правда».

По словам генпрокурора, председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры решил уйти в отпуск и гарантировал, что предоставит объяснения и будет сотрудничать с Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

«САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук. – Ред.), но здесь есть одна очень специфическая ситуация...», - сказал он.

Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

«Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых», - отметил генпрокурор.

Он рассказал, что в частности подписал подозрение в коррупции адвокату заместителя винницкой региональной прокуратуры, который вместе с чиновником требовал взятку.

По словам Луценко, также в отсутствие Холодницкго он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.

В то же время, отметил председатель ГПУ, есть часть полномочий Холодницкого, которые не может выполнять даже генпрокурор.

По этому поводу Луценко упрекнул законодательство, которое не даетвозможности другим чиновникам полноценно исполнять обязанности главы САП на время его отсутствия.

Как сообщал ForUm, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.