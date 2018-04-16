Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом Луценко заявил в комментарии журналистам в Национальной академии прокуратуры Украины в Киеве, сообщает УНИАН.



«После определенных, 10-дневных процедур легализации этих пленок, разрешения на их рассекречивание, эти пленки легли на стол, в том числе, и мне. Их анализировал как руководитель НАБУ Артем Сытник, так и я, как руководитель ГПУ. И он, и я пришли к выводу, что в них явно усматриваются дисциплинарные нарушения», - заявил он, добавив, что «никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий, там не зафиксировано. И поэтому никакого уголовного преследования в данный момент я не вижу».

Однако, по мнению Луценко, часть разговоров, указаний, требований, которые были озвучены Холодницким у себя в кабинете, рассматриваются как грубое нарушение ведомственных нормативных документов, обязательных для всех прокуроров.

Как сообщал ForUm, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.