Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ и 23 марта объявила голодовку, заявила, что состояние ее здоровья ухудшается «в пределах нормы».

«Мое состояние на сегодня, 11.04.2018: здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично», - написала она в Facebook.

«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность», - заявила нардеп.

Савченко отметила также, что отказалась от адвоката Виктора Чевгуза, «так как у них не совпадает видение линии защиты».

«Поэтому после расторжения с ним контракта прошу считать все его заявления, как его собственное мнение, а не мою позицию. Моими адвокатами остаются Соловей Олег и Бугай Дмитрий. Только они уполномочены делать заявления от моего имени о моей защите, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Проторченко Татьяна», - резюмировали нардеп.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.