Первый за 2,5 года самолет из Москвы прибыл в четверг в Каир.



Несмотря на 15-минутную задержку вылета из Шереметьева, лайнер А320 приземлился в Каире на десять минут раньше расписания, в 00:15 по местному времени, передает ТАСС. Как заявляет агентство, на первый рейс распроданы практически все билеты. На обратный рейс из Каира в Москву, который должен вылететь из египетской столицы в 01:25 по местному времени, забронировали более половины билетов.

Обслуживает московские рейсы второй терминал каирского аэропорта, где для отбывающих в российскую столицу оборудовали отдельный единый выход для пассажиров «Аэрофлота» и Egypt Air. Это сделано для того, чтобы рейсы обеих компаний могли проверять сотрудники авиационной безопасности из Москвы, которые приступили к работе в Каире на постоянной основе. Принимать самолеты египетского национального перевозчика будет, как и раньше, третий терминал, который закреплен исключительно за Egypt Air.

Авиасообщение между двумя странами прервали по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезного усиления мер авиационной безопасности.