Свидетель ДТП в центре Харькова рассказала об автомобиле, который, предположительно, мог участвовать в гонках с Аленой Зайцевой по Сумской. Об этом сообщает NewsRoom.

Харьковчанка Таисия Помазан рассказала, что перед аварией шла по переулку Мечникова. По ее словам, она не видела момент столкновения и на какой цвет светофора двигались авто, но слышала звуковой сигнал Lexus. Женщина также сообщила, что один из возможных свидетелей уехал с места ДТП сразу после случившегося.

«Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из авто, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал», - рассказала Помазан.

Отметим, что на видеозаписи «гонок» по Сумской, которые якобы устроила Зайцева с неизвестным, видно автомобиль красного цвета. Однако из-за высокой скорости определить марку машины не удалось.

Другой свидетель – патрульная Ляна Теремкова, которая общалась с участниками ДТП, сообщила, что в Зайцевой не было признаков опьянения.

По словам экс-полицейской, водитель Lexus сама подошла к экипажу и передала удостоверение с регистрационным документом, она раскаивалась, просила помочь людям и плакала.

«Она не смогла назвать скорость, с которой ехала, но сказала, что видела Touareg, и тот выскочил прямо перед ней. Признаков опьянения, и алкогольного и наркотического – у девушки не было. Мама пыталась дать Зайцевой успокоительное, но мы запретили к проведению экспертизы», - рассказала свидетельница.

Зайцева призналась полицейской, что выпила бокал вина за день до трагедии и принимала пенталгин от головной боли.

Экс-патрульная также подтвердила, что знает семью Зайцевой, но добавила, что редко общается с ее мамой, а саму Елену видела около шести лет назад, еще ребенком.

После этого на суде выступил водитель микроавтобуса Opel Vivaro Евгений Вильховский, который вместе с автомобилем Дронова выезжал с Бурсацкого спуска.

По его словам, и он сам, и Дронов нарушили правила проезда перекрестков – оба поехали на желтый свет.

«Меня вызвали по этому поводу в полицию. И я, и автомобиль Volkswagen начали двигаться на желтый сигнал светофора. За это нарушение мне выписали штраф в 425 гривен», - рассказал Вильховский.

Последней на заседании суда 11 апреля свидетельствовала Ирина Рафикова – пассажирка Дронова.

Девушка 1996 года рождения рассказала, что в тот вечер подозреваемый находился в кафе «БарДым». Встретившись около 20:15, пара направилась в кафе Koritza. Непосредственно перед столкновением сидящая на переднем сиденье девушка смотрела в телефон, а потому летящий на нее Lexus увидела боковым зрением. При этом звука сигнала свидетельница не помнит.

«Это было моментально. Когда мы вышли из машины, сбежалось много людей, мне оказали медицинскую помощь – в больницу я ехать отказалась – и потом повели на опрос. У Дронова все руки были в крови. Он переживал за людей, спросил у женщины, нужна ли ей помощь», - рассказала Рафикова.

По ее словам, она не видела, на какой свет стартовал Дронов, но в момент проезда перекрестка горел зеленый, а водитель двигался «с обычной скоростью».

Рафикова опровергает, что ее с Дроновым связывали романтические отношения.

«Мы с ним знакомы около полугода. До этого виделись 3-4 раза, были в парке и в кафе. С момента последней встречи прошло около месяца, я дни не считала», - рассказала девушка.

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь отметила, что Рафикова стала единственной, кто изменил свои показания.

Этот же факт отметил и представитель прокуратуры, пообещав детально проанализировать показания девушки на стадии дебатов.

Следующее заседание суда состоится в 14:00 17 апреля.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.