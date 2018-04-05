Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой установили исполнителей и заказчиков террористического акта возле телеканала «Эспрессо» в октябре 2017 года, в результате которого был ранен народный депутат Игорь Мосийчук. Об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители зафиксировали, что заказали покушение на народного депутата представители российских спецслужб. «Оперативник ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей», - сообщил он.

По словам Кононенко, во время досудебного следствия был проанализирован огромный объем информации, в том числе материалы с камер наблюдения в районе совершения теракта. «Следователи провели кропотливое изучение данных, что позволило восстановить всю цепочку организации теракта», - отметил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

Сотрудники спецслужбы установили личности трех исполнителей преступления, присутствие которых совместно с представителем ГУ ГШ была неоднократно зафиксирована на месте планирования теракта. «Двух фигурантов дела спецслужбы РФ завербовали во время пребывания на временно аннексированной территории Крыма и визитов в Россию», - подчеркнул Виктор Кононенко. После совершения покушения они покинули территорию Украины.

В рамках уголовного производства они извещены о подозрении в совершении преступления и будут объявлены в международный розыск. «Нам известно, где они скрываются от украинского правосудия», - подчеркнул заместитель главы СБУ.

Правоохранители задержали третьего исполнителя теракта, который в гараже устанавливал взрывное устройство в приобретенный одним из сообщников мопед. Во время обыска в гаражном кооперативе оперативники СБ Украины изъяли пять тротиловых шашек, две гранаты РГД-5, гранатомет РПГ-26, огнестрельное оружие и провода, использованные использованы для монтажа взрывчатки.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал ForUm, 25 октября 2017 года возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.

Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в анyексированном Крыму, и Украина в ближайшее время попросит РФ о его экстрадиции.

Сотрудники СБУ задержали лицо, подозреваемое в организации теракта.