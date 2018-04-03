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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали лицо, подозреваемое в организации теракта возле телеканала «Эспрессо» в октябре 2017 года. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Одессе, передает УНИАН.

«Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации совершения этого террористического акта. На сегодняшний день могу со всей уверенностью сказать, что этот террористический акт нами во взаимодействии прокуратурой раскрыт», - сказал он.

По словам Грицака, еще два человека, которые могут быть причастны к совершению теракта, «находятся на другой территории».

Во время обыска у задержанного нашли оружие. «В ходе проведенных обысков нами изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность этого лица к совершению этого преступления», - сообщил Грицак. При этом он пообещал, что в ближайшее время состоится брифинг, на котором сообщат детали дела.

Как сообщал ForUm, 25 октября 2017 года возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Народный депутат считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.
ForUm

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