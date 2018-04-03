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«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом» — $4,63 млрд.

Это следует из опубликованного отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает РБК.

Согласно документу, в балансе «Газпрома» в статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд), что почти полностью соответствует решению арбитров.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательству о транзите подана 29 марта 2018 года.

«Газпром» принял решение отразить в отчетности за 2017 год выплату $2,6 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.
ForUm

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