Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ему поступали негласные предложения поработать против Национального антикоррупционного бюро, однако он от них отказался. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает 112 Украина.

«Когда негласно были предложения поработать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, детективы НАБУ таким предложением по САП воспользовались. Когда была информация (по работе против НАБУ, - ред.), я говорил, что САП этим заниматься не будет. И считаю, что делал правильно», - сказал он.

«Все, кто склонял меня к работе, ничего не добьются, я не буду работать ни на одну структуру и не буду выполнять указания, которые не отвечают закону», - добавил он.

На вопросы журналистов, от кого поступали предложения о работе против НАБУ, Холодницкий не ответил.

Ранее в ГПУ сообщили, что Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился. Сам Холодницкий рассказал, что о вызове на допрос он узнал со СМИ и повестки не получал.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.