Федерация футбола Украины обратилась к FARE и УЕФА с просьбой запретить символику «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

«29 марта Федерация футбола Украины направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики так называемых «ДНР» и «ЛНР», - говорится в сообщении.

Ранее, 16 марта, ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» - «Шахтер», который состоялся в Риме 13 марта 2018.

«Федерация футбола Украины выражает благодарность болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты», - отметили в ФФУ.