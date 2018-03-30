Вчера, 29 марта, Дарницкий райсуд Киева, в котором состоялось подготовительное заседание по делу о похищениях и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года, удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании одному из фигурантов дела Юрию Крысину меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Крысина взяли под стражу до 29 мая без права выхода под залог, сообщает Громадське.

Прокуратура назвала 4 основных основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

Как известно, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

В январе в Апелляционный суд Киева поступили четыре апелляциина приговор. 28 декабря 2017 года была получена апелляция от Генеральной прокуратуры, 17 января – от представителя матери Веремия.

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце», однако он не явился в суд.

23 февраля Крысин также не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».

В начале марта в селе Гатное Киевской области около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций приехали к дому Крысина.

Дарницкий райсуд предоставил Крысину государственную охрану из-за якобы угроз активистов.