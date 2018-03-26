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Адвокаты народного депутата Надежды Савченко обжаловали постановление Шевченковского суда Киева о ее аресте. Об этом сообщил журналистам адвокат Савченко Виктор Чевгуз, передает 112 Украина.

«По номеру 1627/7 от сегодняшнего дня зарегистрирована апелляция. Через два-три дня будет назначено к рассмотрению. Основные позиции апелляции основываются исходя из материалов дела. Позиция первая - относительно Надежды совершается политическая расправа. Второе - при рассмотрении дел об аресте и избрании других мер пресечения обязательно судья должен рассмотреть, насколько обосновано было подозрение, которое ей вынесли. Ей было предъявлено шесть эпизодов уголовных преступлений по шести статьям», - сообщил адвокат.

Он отметил, что судьей при вынесении решения были допущены процессуальные нарушения, в связи с чем решение об аресте можно считать необоснованным.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 
ForUm

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