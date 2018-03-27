«Нафтогаз Украины» и «Газпром» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом заявил заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев, сообщает ТАСС.

«Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», - сказал Медведев.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа.

21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» по поставке газа.