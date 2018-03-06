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Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль и его спутница 6 марта остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.

Между тем, часть центра города Солсбери на юге Англии остается закрытой, специалисты в защитной одежде продолжают работы по обеззараживанию улицы, сообщает Радио Свобода.

«Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти два человека упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности», - заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден.

Напомним, вечером 5 февраля поступили сообщения, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и молодой женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.
ForUm

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