Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения перед жителями Кемерово за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости.



На главной площади Кемерово с утра продолжается стихийный митинг. Через семь часов после его начала представители администрации попросили всех разойтись, однако участники встретили предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающую аппаратуру, предоставленную мэрией, отключили.

Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

«Я хотел бы попросить у вас прощения», — и неожиданно для всех опустился на колени. Через десять секунд он поднялся и пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение». Люди стали аплодировать.

Также Цивилев предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших.



По его словам, группа будет контролировать ход расследования, а также подготовку памятника погибшим. Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.

Сейчас на площади Советов остаются еще несколько сотен человек.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.