также в разделеМир
Австралия также решила выслать российских дипломатов 18
Болгария отзывает своего посла в Москве для консультаций 18
Путин объявил в России день траура 24
Германия разрешила строить «Северный поток-2» 63
В следкоме РФ назвали наиболее вероятную причину пожара в Кемерово 65
В СК РФ подтвердили, что двери в сгоревшем ТЦ были заблокированы 52
Захарова сетует, что США и Европа не разделили горе с Россией 56
Мэй: Более 130 человек могли пострадать при отравлении Скрипаля 35
На пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок 50
Земан поручил проверить, хранили ли в Чехии «Новичок» 42
Люди митингуют в Кемерово, на площади собирается ОМОН 162
Генконсульство РФ в Сиэтле закроют 30 марта 32
Задержан охранник, отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово 155
СМИ: Скрипаль и его дочь отключили GPS на телефонах в день отравления 93
В РФ заявили, что высылка дипломатов не нарушит работу разведки 63
В Косово задержали сербского чиновника 77
Джонсон: Это крупнейшее коллективное выдворение российских шпионов в истории 48
В РФ пообещали США «подарок» в ответ на высылку дипломатов 165

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения перед жителями Кемерово за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости.

На главной площади Кемерово с утра продолжается стихийный митинг. Через семь часов после его начала представители администрации попросили всех разойтись, однако участники встретили предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающую аппаратуру, предоставленную мэрией, отключили.

Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

«Я хотел бы попросить у вас прощения», — и неожиданно для всех опустился на колени. Через десять секунд он поднялся и пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение». Люди стали аплодировать.

Также Цивилев предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших.

По его словам, группа будет контролировать ход расследования, а также подготовку памятника погибшим. Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям. 

Сейчас на площади Советов остаются еще несколько сотен человек.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

92
Теги