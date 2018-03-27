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26 марта. Картина дня 62

Хозяйственный суд Киева по требованию кондитерской корпорации Roshen обязал компанию «Беллария» уничтожить все упаковки продукции, похожие на упаковку «рошеновского» Киевского торта. Об этом говорится в решении суда от 15 марта, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает Радио Свобода.

Суд обязал ООО «Беллария» изъять из гражданского оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов, содержащие обозначение, состоящее из словесного элемента «Киевский торт» или «Киевский» и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана.

Кроме того, суд запретил гипермаркету Ашан использовать обозначение «Киевский торт» или «Киевский» и элементы в виде листьев каштана.

При этом суд признал ООО «Беллария» виновным в нарушении права интеллектуальной собственности.

Согласно решению, обе компании должны возместить Roshen судебные издержки.

Это решение Хозяйственного суда Киева может быть обжаловано, пока неизвестно, поданы ли апелляционные жалобы.

Ранее СМИ сообщали о том, что кондитерская корпорация Roshen обратилась в суд с иском о нарушении гипермаркетом «Ашан» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой «Киевский торт» и торт «Киевский».

Напомним, в феврале корпорация «Рошен» заявила, что является владельцем серии торговых марок «Киевский торт» как словесных, так и комбинированных.

«Рецептура и технология производства торта «Киевский» была создана более 60 лет назад на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (сейчас – ЗАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен»), которая в середине 90-х годов прошлого века вместе со всеми правами на интеллектуальную собственность перешла во владение корпорации «Рошен», - говорилось в заявлении.

В декабре 2017 АМКУ сообщил о наложении штрафа на ПАО «Киевхлеб» в размере 219 тыс. грн за использование упаковки кондитерского изделия – торта «Сказочный ключик», которая внешне якобы похожа на упаковку торта «Золотой ключик» производства «Рошен». 
ForUm

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