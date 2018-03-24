также в разделеОбщество
Почти 100 тысячам неплательщиков алиментов запретили выезд за границу 7
Сотрудника Секретариата Кабмина поймали на взятке 15
В ночь на 25 марта Украина перейдет на летнее время 29
23 марта. Картина дня 56
Франция выделит полмиллиона евро на помощь жителям Донбасса 36
«Можно поставить на огороде»: ProZorro продает два памятника Ленину 66
В Запорожье задержали 17-летнего парня, убившего экс-депутата 43
СБУ передала командование АТО военным 103
В СИЗО нашли мертвым соратника криминального авторитета «Мультика» 44
В Украину запретили ввозить книги Азарова 28
Боевику «ДНР» выделили 2 гектара земли в Черкасской области 47
Во время открытия детсада за спиной Порошенко упала сосулька 161
Синоптики объяснили причину выпадения желтого снега 147
Суд приговорил убийцу военнослужащего к 11 годам тюрьмы 38
Амосова не явилась на отчет в Минздрав 42
В Одесской области выпал желтый снег 252
В Харьковском горсовете проводят два десятка обысков 56
Савченко грозит пожизненное заключение 192

Сегодня мировое сообщество проводит акцию «Час Земли», которая каждый год в последнюю субботу марта объединяет всех, кому небезразлично будущее планеты.

В 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательство заботиться о природе каждый день.

«Час Земли» был основан в Сиднее (Австралия) в 2007 году, тогда свыше 2 млн частных домов и организаций одновременно выключили свет на один час. Уже через год к этой инициативе присоединились свыше 100 миллионов людей в 35 странах мира, сообщает Укринформ.

Вместе с тем, уже традиционно это событие сопровождается выключением света и подсветки нескольких сооружений мирового значения, как Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, Триумфальной арки в Париже, Оперного театра в Сиднее и т. п. В 2017 году свыше 12 тысяч местных и национальных знаменитых сооружений выключили свет во время Часа Земли.

Украина присоединилась ко всемирной кампании в 2009 году, в том году к «Часу Земли» присоединились 16 городов и городков. В 2017 году уже свыше 75 городов нашей страны вместе со столицей присоединились к мировому сообществу, выключив свет на известных сооружениях и призвав жителей к активным действиям за будущее Земли. Среди известных украинских сооружений и памятников, которые оказались на один час в темноте - Крещатик, Софийский и Михайловский соборы, Киево-Печерская лавра в Киеве, Театр оперы и балета в Одессе, Свято-Успенский собор в Полтаве, Тернопольский и Луцкий замки и многие другие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги