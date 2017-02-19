В связи с повреждением высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 18 февраля прекращено электроснабжение Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что по состоянию на 7 утра 19 февраля теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), водоснабжение города приостановлено.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, будут обеспечены электроэнергией от 12 генераторов ГосЧС (40-110 кВ и 600 кВ).

19 февраля планируется начать обследование линии электропередач по выявлению порыва и проведения ремонтно-восстановительных работ.

Фото: Facebook Муса Магомедов

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.