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В случае если члены НВФ и дальше продолжат игнорировать требования участников блокады Донбасса об освобождении всех пленных, штаб будет перекрывать поставки жизненно важных ресурсов на эти территории.

Об этом заявил координатор штаба блокады Анатолий Виногродский, сообщает Inforesist.

«Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того, чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими захарченко и плотницкими», — сказал  он во время пресс-конференции.

В ответ на это журналист уточнила, что там по-прежнему страдают простые люди, на что Виногродский ответил: «Там люди страдают из-за того, что у нас идет война и эту территорию оккупировала Россия».

Напомним, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты организовали блокаду железнодорожных переходов, которыми уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.
ForUm

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