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Энергетики возобновили электроснабжение 644 населенных пунктов Украины, обесточенных за последние трое суток, еще 229 н.п. остаются без электричества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает «Укринформ«.

«19-21 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 644 населенных пунктов в восьми областях, а именно: в Днепропетровской - 256 н.п., Харьковской - 138 н.п., Одесской - 80 н.п., Полтавской - 68 н.п., Николаевской - 62 н.п., Запорожской - 20 н.п., Херсонской - 14 н.п. и Кировоградской - 6 н.п., которые были обесточены в течение 18-20 апреля вследствие ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач», - говорится в сообщении. 

Как отмечается, по состоянию на 7 часов 22 апреля остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: Одесской - 178 н.п., Днепропетровской - 31 н.п., Харьковской - 16 н.п. и Кировоградской - 4 н.п. 

Бригады облэнерго продолжают работы по возобновлению электроснабжения.

В настоящее время ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах вследствие непогоды нет. Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра повалено около 3790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. 

К ликвидации последствий непогоды привлечены 2126 человек и 548 единиц техники, в том числе от ГСЧС 213 ед. тех. и 622 чел. личного состава.

 
ForUm

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