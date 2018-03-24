Вчера, 23 марта, военной прокуратурой Дарницкого гарнизона в ходе проведения неотложных розыскных (следственных) действий при получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов разоблачен сотрудник Секретариата Кабинета Министров, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что госслужащий Р. был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины. В этот же день он был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, при получении неправомерной выгоды.

Задержание проводилось в рамках досудебного расследования военной прокуратурой совместно со следователями следственного отдела Дарницкого Управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Установлено, что с целью собственного обогащения задержанный получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на его имущество.