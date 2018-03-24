Народный депутат Надежда Савченко будет находиться под усиленным наблюдением врачей, если будет голодать. Об этом заявил в эфире 5 канала министр юстиции Украины Павел Петренко.

На вопрос, могут ли Савченко принудительно кормить, Петренко сказал: «На самом деле есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу. Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечение тем необходимым, чтобы она, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживала свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если будет идти речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь пойдет о пенитенциарной системе, мы также имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые включаются по состоянию здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу».

Он также добавил: «Комментировать, что у нас хуже условия, чем в стране-агрессоре, я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными».

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.