Кассационный административный суд Верховного суда отказался допросить Президента Петра Порошенко и лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили по делу о законности прекращения его украинского гражданства.

Об этом сказала председательствующая судья Раиса Ханова, передают Українські Новини.

Защита Саакашвили просила суд допросить как свидетелей не только Порошенко и Саакашвили, но и первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, первого замминистра юстиции Наталью Бернацкую, первого замглавы Государственной пограничной службы Василия Серватюка, которые являются членами комиссии по гражданству, и ряд сотрудников Государственной миграционной службы.

«Коллегия судей решила ходатайство удовлетворить частично», - заявила судья Ханова.

Так, суд решил вызвать на допрос только 3 сотрудников Миграционной службы, но отказал в допросе других свидетелей.

После оглашения решения суд перенес рассмотрение на 10:00 13 апреля.

На заседании в пятницу, 23 марта, суд заслушал пояснения сторон.

В частности адвокаты Саакашвили заявили, что его заявление о получении украинского гражданства от 28 мая 2015 года было подделано.

Также они отметили, что при оформлении данного заявления Миграционная служба получила ответ от Интерпола о пребывании Саакашвили в международном розыске и не могла игнорировать данную информацию.

Адвокаты подчеркивают, что на данном бланке заявления их подзащитный написал, что фигурирует в 4 уголовных делах в Грузии.

Адвокаты считают необходимых проведение графологической экспертизы заявления Саакашвили, но не в украинских учреждениях.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября Саакашвили заявил, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину.