Франция приняла решение о финансировании нескольких гуманитарных проектов на Донбассе. Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Мы решительно настроены продолжать нашу помощь, нашу деятельность на их поддержку (гражданского населения на Донбассе. – Ред.). Учитывая это, хочу сообщить, что Франция приняла решение о предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям гуманитарного характера, действующих там», - сказал министр, сообщает УНИАН.

По его словам, речь идет о двух французских неправительственных организациях, в пользу которых Франция выделяет полмиллиона евро для реализации проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения.

«Кроме того, Франция будет финансировать два проекта, которые реализует на Донбассе Международный комитет Красного Креста. Первый из них касается восстановления школы в Красногоровке, второй касается восстановления резервуара на водонасосной станции города Попасная», - рассказал глава МИД Франции.