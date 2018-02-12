Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу, сообщила Госпогранслужба.

Так, сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции проинформировали Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания.

«Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 22 сентября 2017 Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

«В соответствии с приведенными выше судебными решениями данное лицо находилось не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство», - заявили в ГПСУ.

Как сообщал ForUm, Саакашвили задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке.

10 сентября 2017 экс-глава Одесской ОГА перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов, в том числе Юоия Тимошенко, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.