Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Политик сказал, что находится под охраной в отеле в Варшаве. Саакашвили также рассказал, что в Польше его готовы были принять, по договоренности с украинской стороной о том, что он согласится уехать добровольно. Однако политик заявил о применении силы против него.

«Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать», - заявил Саакашвили.

«Я думаю, что мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально, и я думаю, что очень мало времени осталось у этой власти», - добавил он.

Саакашвили отметил, что будет добиваться смены власти мирным путем.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.