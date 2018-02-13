также в разделеПолитика
Венгрия выдвинула условия для начала диалога по закону об образовании 12
В США отреагировали на блокирование Венгрией украинско-натовских совещаний 33
Саакашвили намерен восстанавливать украинское гражданство 40
В ЕС прокомментировали ситуацию с Саакашвили 117
Саакашвили не собирается просить политического убежища в Польше 49
Медведчук: Стандарты жизни в Украине ― как в беднейших африканских странах 119
Лукашенко не хочет переносить переговоры по Донбассу из Минска 28
Польский премьер поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером 107
Грузия попросит Польшу экстрадировать Саакашвили 72
Саакшвили заявил, что если ЕС ему не поможет, Украину ждет крах 147
Полторак не поедет в НАТО из-за действий Венгрии 140
Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» 94
Польша приняла Саакашвили по реадмиссии 218
Порошенко: В Украине нет конфликта, мы страдаем от агрессии 57
Посол: РФ пытается разменять Донбасс на Крым 143
Саакашвили депортировали в Польшу 98
Порошенко: Фанаты сами должны решить, ехать ли на ЧМ в Россию 41
Крупный французский сайт гражданской журналистики написал о позиции Медведчука относительно закона о реинтеграции Донбасса 85

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Политик сказал, что находится под охраной в отеле в Варшаве. Саакашвили также рассказал, что в Польше его готовы были принять, по договоренности с украинской стороной о том, что он согласится уехать добровольно. Однако политик заявил о применении силы против него.

 

 

«Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать», - заявил Саакашвили.

«Я думаю, что мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально, и я думаю, что очень мало времени осталось у этой власти», - добавил он.

Саакашвили отметил, что будет добиваться смены власти мирным путем.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его  задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги