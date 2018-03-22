Президент Петр Порошенко поблагодарил Службу безопасности и Генеральную прокуратуру Украины за принятые меры по предотвращению массовых терактов и разоблачению российской спецоперации против Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины», - отметил Президент на своей официальной странице в Facebook.

Глава государства также поблагодарил офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны.

«Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить Украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем, только объединившись», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ForUm, СБУ сегодня задержала Савченко.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.