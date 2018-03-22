Меру пресечения для задержанного нардепа Надежды Савченко суд изберет завтра, 23 марта. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает 112 Украина.

Дело будет рассматривать Шевченковский суд Киева.

«Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подготовка – это обязательная процедура. Скорее всего, заседание суда будет завтра. Уже известно, что Шевченковский райсуд Киева. Будем ждать, что судья все-таки примет решение об избрании меры пресечения», - сказал спикер ведомства.

Он подтвердил, что ГПУ будет просить суд об аресте Савченко без права внесения залога.

По словам Лысенко, нардеп сегодняшнюю ночь проведет в здании СБУ. В то же время он не исключил предоставления ей дополнительной охраны. «Если она захочет и сообщит об этом через адвокатов, то это желание будет рассмотрено обязательно», - пообещал Лысенко.

Как сообщал ForUm, СБУ сегодня задержала Савченко.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.