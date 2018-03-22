Полиция сообщила о подозрении двум мужчинам за похищение мемориальной доски с фасада здания музея Леси Украинки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Правоохранители задержали по подозрению в совершении правонарушения двух жителей Святошинского района, один из которых ранее судим за грабеж и хранение наркотиков.

«Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – это кража, совершенная в крупных размерах», - отметил начальник столичного главка Андрей Крищенко.

По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения - домашний арест. Одному из них – круглосуточный, второму – с 22:00 до 06:00. За совершенное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, неизвестные украли бюст Леси Украинки c фасада здания музея поэтессы в Киеве в начале марта.