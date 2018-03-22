Генеральная прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения для депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Об этом Українським Новинам сообщил представитель ведомства.

«Только арест. Статья не предусматривает альтернативы», - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, пока не ясно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения – в четверг или же в другой день.

Напомним, СБУ задержала Савченко.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.