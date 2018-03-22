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По состоянию на четверг, 22 марта, в подземных газовых хранилищах содержится 8,4 млрд кубометров газа, сообщает НАК «Нафтогаз Украины».

«Надеемся, апрель не придется зимовать. Но если и второй месяц весны решит удивить нас морозами, то запасов газа хватит. Сейчас в ПХГ – 8,4 млрд куб. и газа, что на 0,3 млрд куб. м газа больше, чем на эту дату прошлого года. А в пятницу прогнозируют уже + 1-3», - говорится в сообщении компании в Facebook.

Напомним, «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа. 

2 марта Порошенко призвал украинцев снизить температуру в домах на один градус.

По его данным, Украина сократила потребление газа на 25 млн кубических метров.

 
ForUm

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