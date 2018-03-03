Президент Петр Порошенко особо отметил солидарную поддержку всеми украинцами действий власти по обеспечению стабильной работы газотранспортной системы Украины в связи с угрозами «Газпрома» прекратить выполнение контракта по поставкам природного газа. Об этом он сказал во время совещания на предприятии «Укртрансгаз», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я очень благодарен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на обращение по сокращению потребления газа. На 25 млн кубических метров газа вчера Украина сократила потребление. Это и есть признак нашей солидарности. Это 14% от общего объема потребления», - отметил Порошенко.

«Поскольку система уже сбалансирована и стабилизирована, я еще раз хочу поблагодарить украинцев, поблагодарить НАК «Нафтогаз Украины» за круглосуточную решительную работу, правительство, которое в энергетическом штабе позавчера и вчера сработало очень эффективно, ограничивая потребление в образовательных учреждениях и переключив потребление энергогенерации с газа на мазут», - добавил глава государства.

Как доложил Президенту первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, по данным «Укртрансгаза» потребление газа, благодаря совместным действиям украинцев, правительства, обращению Президента, на сегодняшний день составляет 180 млн кубических метров природного газа в сутки в отличие от предыдущего объема в 205 млн кубических метров газа.

Президент особо отметил такое значительное сокращение в потреблении газа: «Видите 205 и 180 млн кубов в сутки. Это признак национальной солидарности всех украинских на вчерашний призыв».

Как сообщал ForUm, 2 марта Порошенко призвал украинцев снизить температуру в домах на один градус.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.