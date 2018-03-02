«Газпром», несмотря на недавнее заявление о расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины», не будет в ближайшее время прекращать транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.
«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», - заявил Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» немедленное прекращение транзита через Украину.
Издание сообщает со ссылкой на источник в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте», что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти юридический процесс.
«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — цитирует издание источника.
Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.
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