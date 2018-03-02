«Газпром», несмотря на недавнее заявление о расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины», не будет в ближайшее время прекращать транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», - заявил Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» немедленное прекращение транзита через Украину.

Издание сообщает со ссылкой на источник в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте», что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти юридический процесс.​

«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — цитирует издание источника.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

2 марта «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.